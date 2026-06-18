Unutulmuştu, destek gelince çadırlar kuruldu! İlk hasat tamamlandı: Üreticinin yeni kazanç kapısı oldu
Muğla'da unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği, belediyenin ücretsiz çadır ve ekipman desteğiyle geri döndü. Kurulan alanlarda ilk yaş koza hasadı tamamlanırken, proje kırsaldaki üreticiye yepyeni bir kazanç kapısı oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik destekleriyle kentte ipek böcekçiliğini yeniden yaygınlaştırıyor. İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme projesi kapsamında yaş koza hasatları başlarken, ilk hasat Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme projesi Muğla genelinde yeniden canlanan önemli üretim alanlarından biri haline geldi.
Proje kapsamında üreticilere, ipek böceği yetiştiriciliğinin daha verimli ve hijyenik şartlarda yapılabilmesi için çeşitli destekler sağlanıyor. İpek böceği besleme çadırları, dut bahçelerinin kurulumu, kerevet temini ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar ücretsiz olarak üreticilere ulaştırılıyor. Gelinen aşamada il genelinde yaş koza hasatlarına başlandı. Bu kapsamda Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde yaş koza hasadı tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Avcı, "İpek böceği yetiştirme ve iyileştirme projesi kapsamında bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazlarda ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dutun üretimini yapıyoruz. Bunun haricinde besleme çadırları, kelebek gibi desteklemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettikleri ipek böceğinin kozaları yapılmaktadır" dedi.
Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören, üretim sürecini başarıyla tamamladıklarını kaydetti. Başkan Ören, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığının bir teklifi üzerine ipek böceği yetiştiriciliği yapar mısınız dediler. Sevinerek başladık. Yaklaşık yüz metrekarelik bir çadır montajı yapıldı. İçinde havalandırmasıyla birlikte bu konuda Ahmet Başkanım'a ve Tarımsal Daire Başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz"
Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ipek böcekçiliğinin Muğla’nın kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanında olmaya ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Aras, sadece üretimi desteklemediklerini, aynı zamanda kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.