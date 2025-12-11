Unutulmaya yüz tutmuş Maraş sim sırma ve abası 'garbi yeli' koleksiyonuyla yeniden hayat buldu: 35 eser 2026 Kültür Yolu Festivali'nde!

6

Koleksiyonun ismi olan "Garbi Yeli"nin, Kahramanmaraş'ta esen ve şehre ferahlık getiren rüzgarın yeniden doğuşu simgelemesi nedeniyle tercih edildiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:"Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından Maraş abası, dokuma tezgahlarında geleneksel yöntemlerle yeniden üretildi. Kök boyalarıyla renklendirilen kumaşlardan 12 parçalık özel bir koleksiyon hazırlandı. Ayrıca saray işlemeciliğinin önemli örneklerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenen Maraş işi sim sırma tekniğiyle 12 parçalık ikinci bir koleksiyon oluşturuldu. Diğer eserlerimiz de bu unsurların modern bir harmanlamasıyla tamamlandı."