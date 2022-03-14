Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!

UNUTULMAZ FİLMLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Hurt sinemadaki ilk önemli rolünü Altered States adlı filmde üstlendi. Bunun ardından da Body Heat (Vücut Isısı) için kamera karşısına geçti. Bu Film onun Hollywood'daki kariyerinde hızla yükselmesini sağladı. William Hurt, The Accidental Tourist, Gorky Park gibi yapımlarda oynadı. Onun birçok sinemaseverin hafızasına kazınmasını sağlayan ise Örümcek Kadnın Öpücüğü ( Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansıyla 1985'te Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.