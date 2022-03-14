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MagazinÜnlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!
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• 14 Mart 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!

Örümcek Kadının Öpücüğü, Başka Tanrının Çocukları, Duman, Hulk, Broadcast News, Kara Dul'un da bulunduğu birçok filmde hafızalara kazınan performanslar sergileyen deneyimli oyuncu William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü oyuncu Hurt, 1980'li yılların ünlü dram filmlerinden Marvel evreninin yapımlarına varan geniş bir kariyere sahipti. Hurt, 2018 yılında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.

• 14 Mart 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti
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1970'lerde başladığı oyunculuk kariyerini günümüze kadar çok çeşitli filmlerde sürdüren William Hurt, önümüzdeki 20 Mart'ta doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Ailesi, ünlü oyuncunun 72 yaşına sadece bir hafta kala evinde, sevdikleri yanındayken huzur içinde hayata veda ettiğini açıkladı.

2ÇOCUKLUK YILLARI FARKLI ÜLKELERDE GEÇTİ

ÇOCUKLUK YILLARI FARKLI ÜLKELERDE GEÇTİ

Tam adı William McChord Hurt olan oyuncu 20 Mart 1950'de Washington'da dünyaya geldi. Annesi Claire Isabel, ünlü bir medya şirketinde çalışıyordu. Babası Alfred McChord Hurt ise Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda görevliydi. Hurt'ün doğumundan beş yıl sonra anne ve babası boşandı. Babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarının bir bölümünü Somali, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde geçirdi.

3KARİYERİNE TİYATRO İLE BAŞLADI

KARİYERİNE TİYATRO İLE BAŞLADI

William Hurt, ünlü Juilliard School'da eğitim gördü ve 70'li yıllarda tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. Sinemaya geçişi ise daha sonra oldu. Sahneye çıktığı dönemde 1977 ile1989 arasında Circle Repertory Company'nin bir üyesiydi. Hurt yeteneğiyle çok dikkat çekti ve bu grubun sergilediği My Life adlı oyundaki performansıyla Obie Ödülü kazandı.

4UNUTULMAZ FİLMLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

UNUTULMAZ FİLMLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Hurt sinemadaki ilk önemli rolünü Altered States adlı filmde üstlendi. Bunun ardından da Body Heat (Vücut Isısı) için kamera karşısına geçti. Bu Film onun Hollywood'daki kariyerinde hızla yükselmesini sağladı. William Hurt, The Accidental Tourist, Gorky Park gibi yapımlarda oynadı. Onun birçok sinemaseverin hafızasına kazınmasını sağlayan ise Örümcek Kadnın Öpücüğü ( Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansıyla 1985'te Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

5ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI

ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI

Daha sonra ise William Hurt'ün sinema tarihinin unutulmazları arasına girmesine neden olan bir başka film "Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God) geldi. Broadcast News, A History Of Violence, Tuck Everlasting, The Incredible Hulk, Into the Wild, The Coldest Game gibi yapımlarda rol aldı Hurt.

6EŞİNİ ALDATINCA EVLİLİĞİ SONA ERDİ

EŞİNİ ALDATINCA EVLİLİĞİ SONA ERDİ

William Hurt, ilk evliliğini 1971 ile 1982 arasında Mary Beth Hurt ile yaptı. Onunla evli olduğu dönemde Sara Jennings ile bir ilişkiye başladı. Jennings hamile kalınca Wililam Hurt'ün evliliği de sona erdi.

7Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti

William Hurt, Başka Tanrının Çocukları filmindeki rol arkadaşı Marlee Latlin ile iki yıl süren bir ilişki yaşadı.

8Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti

Fakat bu ilişkinin bitmesine, Hurt'ün daha sonra kendisinin de itiraf ettiği alkol ve uyuşturucu bağımlılığı neden oldu. Hurt, eski sevgililerine şiddet uyguladığını da yıllar sonra kabul etmişti.

9HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Oyuncu, 2018 yılında prostat kanserine yakalandığını ve hastalığın kemiklerine sıçradığını açıklamıştı. Hurt'ün yaşları 39 ile 28 arasında değişen dört tane çocuğu bulunuyor.

10Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!

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