Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!
Örümcek Kadının Öpücüğü, Başka Tanrının Çocukları, Duman, Hulk, Broadcast News, Kara Dul'un da bulunduğu birçok filmde hafızalara kazınan performanslar sergileyen deneyimli oyuncu William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü oyuncu Hurt, 1980'li yılların ünlü dram filmlerinden Marvel evreninin yapımlarına varan geniş bir kariyere sahipti. Hurt, 2018 yılında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.
1970'lerde başladığı oyunculuk kariyerini günümüze kadar çok çeşitli filmlerde sürdüren William Hurt, önümüzdeki 20 Mart'ta doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Ailesi, ünlü oyuncunun 72 yaşına sadece bir hafta kala evinde, sevdikleri yanındayken huzur içinde hayata veda ettiğini açıkladı.
ÇOCUKLUK YILLARI FARKLI ÜLKELERDE GEÇTİ
Tam adı William McChord Hurt olan oyuncu 20 Mart 1950'de Washington'da dünyaya geldi. Annesi Claire Isabel, ünlü bir medya şirketinde çalışıyordu. Babası Alfred McChord Hurt ise Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda görevliydi. Hurt'ün doğumundan beş yıl sonra anne ve babası boşandı. Babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarının bir bölümünü Somali, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde geçirdi.
KARİYERİNE TİYATRO İLE BAŞLADI
William Hurt, ünlü Juilliard School'da eğitim gördü ve 70'li yıllarda tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. Sinemaya geçişi ise daha sonra oldu. Sahneye çıktığı dönemde 1977 ile1989 arasında Circle Repertory Company'nin bir üyesiydi. Hurt yeteneğiyle çok dikkat çekti ve bu grubun sergilediği My Life adlı oyundaki performansıyla Obie Ödülü kazandı.
UNUTULMAZ FİLMLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Hurt sinemadaki ilk önemli rolünü Altered States adlı filmde üstlendi. Bunun ardından da Body Heat (Vücut Isısı) için kamera karşısına geçti. Bu Film onun Hollywood'daki kariyerinde hızla yükselmesini sağladı. William Hurt, The Accidental Tourist, Gorky Park gibi yapımlarda oynadı. Onun birçok sinemaseverin hafızasına kazınmasını sağlayan ise Örümcek Kadnın Öpücüğü ( Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansıyla 1985'te Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI
Daha sonra ise William Hurt'ün sinema tarihinin unutulmazları arasına girmesine neden olan bir başka film "Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God) geldi. Broadcast News, A History Of Violence, Tuck Everlasting, The Incredible Hulk, Into the Wild, The Coldest Game gibi yapımlarda rol aldı Hurt.