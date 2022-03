Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!

ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI

Daha sonra ise William Hurt'ün sinema tarihinin unutulmazları arasına girmesine neden olan bir başka film "Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God) geldi. Broadcast News, A History Of Violence, Tuck Everlasting, The Incredible Hulk, Into the Wild, The Coldest Game gibi yapımlarda rol aldı Hurt.