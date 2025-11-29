Üniversiteli öğrenciler yetiştirmeye başladı! Verim 5 kat arttı! Sayıları 60'tan 700'e ulaştı

3

Henüz satış aşamasında olmadıkları yetişkin bir sülünün 2 bin TL'den, yumurtasının tanesinin ise 100 TL'den alıcı bulabileceğini belirten Karavin, "Sülün eti çok sağlıklı besin ögeleri arasında önemli bir yer tutmakta. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir besin ögesiyle buluşturmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.