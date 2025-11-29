Üniversiteli öğrenciler yetiştirmeye başladı! Verim 5 kat arttı! Sayıları 60'tan 700'e ulaştı
Kaynak : İHA
Amasya’da üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Suluova MYO’da sülün yetiştiriciliğine başladı. Yalnızca 60 kuşla başlanan proje, düzenli bakım ve eğitimle kısa sürede 700 bireye ulaşarak hem üretimi hem yumurta verimini artırdı.
Osmanlı Devleti zamanında lezzetli eti padişah sofralarının vazgeçilmezi olan sülünün eğitime ve ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor. Amasya Üniversitesi'nin bu alanda yaptığı yatırımla Suluova Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulup okul binası içinde de kuluçka tesisi konuşlandırıldı.Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, "Osmanlı mutfağına nam salan etiyle padişah sofralarını süsleyen sülünü okulumuzda yetiştiriyoruz. Sülünlerimizin 60 kuşla başlayan sayıları 700'e ulaştı" dedi.
Henüz satış aşamasında olmadıkları yetişkin bir sülünün 2 bin TL'den, yumurtasının tanesinin ise 100 TL'den alıcı bulabileceğini belirten Karavin, "Sülün eti çok sağlıklı besin ögeleri arasında önemli bir yer tutmakta. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir besin ögesiyle buluşturmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.
Öğrenciler ile akademik ve teknik personelin takibinde yetiştirilen sülünlerin veriminin 5 kata yakın sayıda artırılmasını sağlamaya çalıştıklarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Melih Sercan Ustaoğlu, "Hayvanların altındaki yumurtaları hemen toplayarak üretim sürecini artırıyoruz. Doğada her daim beslenemeyecek bu kuşları çiftliğimizde düzenli yemleme yaparak verimlerini artırıyoruz. Normal şartlarda 15 ile 20 arasında yumurta veren anaç bireylerden 60 ile 100 arasında yumurta almayı sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.
Okula renk katan sülünlerin yumurtadan kuluçka süreci ve gelişimine kadar takibini yapan Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinden Özlem Sarıkaya, "Besleyip yetiştirdiğimiz sülünlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Okulum bitince sülün çiftliği kurmak gibi bir hayalim de var" ifadelerini kullandı.