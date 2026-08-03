Üniversite tercihi yapanlar dikkat | Bu üniversiteyi tercih eden öğrencilere aylık 25 bin TL burs verilecek! İşte dev burstan faydalanmanın şartları

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Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, burs almaya hak kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süreyle aylık 25 bin TL ödeme yapılacak. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarını maddi açıdan daha güçlü koşullarda sürdürmeleri ve akademik başarılarına odaklanmaları amaçlanıyor.



Burs programının devamı ise öğrencilerin vakıf tarafından belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getirmesine bağlı olacak. Ayrıca burs tutarının, ekonomik koşullar ve vakıf yönetiminin değerlendirmeleri doğrultusunda her yıl güncellenebileceği bildirildi.