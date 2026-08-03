Üniversite tercihi yapanlar dikkat | Bu üniversiteyi tercih eden öğrencilere aylık 25 bin TL burs verilecek! İşte dev burstan faydalanmanın şartları
2026 YKS tercih dönemi devam ederken öğrencilere müjdeli haber geldi. Bu üniversiteyi tercih eden öğrenciler için dikkat çeken bir burs programı açıklandı. Başarı kriterlerini karşılayan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay boyunca aylık 25 bin TL burs verilecek. İşte 25 bin TL'lik bursu kazanmanın şartları ve müjdeli haberin detayları...
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Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı tarafından hayata geçirilen yeni burs programı kapsamında, Bartın Üniversitesini (BARÜ) tercih eden öğrencilere aylık 25 bin TL burs verilecek. Öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay ödenecek bursun yanı sıra başarı ve yemek burslarının da öğrencilere sunulacağı açıklandı. Peki Bartın Üniversitesi burs başvurusu nasıl yapılacak? Hangi şartlarla 25 bin TL burs verilecek? BARÜ tercih bursu kimleri kapsıyor? İşte tüm soruların kısa ve net cevapları...
Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı tarafından açıklanan yeni burs programı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencileri Bartın Üniversitesine yönlendirmeyi hedefliyor. Türkiye genelinde herhangi bir puan türünde ilk 5 bin içerisinde yer alarak Bartın Üniversitesini (BARÜ) tercih edip yerleşen öğrenciler, belirlenen akademik başarı şartlarını sağlamaları durumunda aylık 25 bin TL burs almaya hak kazanacak.
11 Mayıs 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak özel hukuk tüzel kişiliği kazanan Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı, faaliyetlerine hızlı bir başlangıç yaptı. İş insanları ile akademik camianın ortak girişimiyle kurulan vakıf, üniversitenin eğitim kalitesini destekleyecek ve başarılı öğrencileri teşvik edecek projelere odaklanıyor.
BARÜ TERCİH EDENLERE 9 AY BOYUNCA AYLIK 25 BİN TL
Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, burs almaya hak kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süreyle aylık 25 bin TL ödeme yapılacak. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarını maddi açıdan daha güçlü koşullarda sürdürmeleri ve akademik başarılarına odaklanmaları amaçlanıyor.
Burs programının devamı ise öğrencilerin vakıf tarafından belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getirmesine bağlı olacak. Ayrıca burs tutarının, ekonomik koşullar ve vakıf yönetiminin değerlendirmeleri doğrultusunda her yıl güncellenebileceği bildirildi.
BAŞARI VE YEMEK BURSLARI DA VERİLECEK
Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı yönetimi, derece bursunun yanı sıra başarı bursu ve yemek bursu uygulamalarının da yeni eğitim öğretim döneminde hayata geçirileceğini duyurdu.
Bu desteklerle birlikte öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri ekonomik yüklerin azaltılması, akademik performanslarının artırılması ve üniversite yaşamlarının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİ BARÜ’YE ÇEKMEYİ AMAÇLIYOR
Burs uygulamasıyla Bartın Üniversitesi, akademik başarıyı teşvik eden ve başarılı öğrencileri destekleyen vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Üniversite yönetimi ve vakıf tarafından sunulan desteklerin, tercih döneminde yüksek başarı sıralamasına sahip öğrencilerin BARÜ’yü değerlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Ayrıca burs programının, üniversitenin eğitim kalitesinin daha geniş kitlelere duyurulmasına ve yüksek başarı gösteren öğrencilerin Bartın Üniversitesine kazandırılmasına önemli katkı sunacağı değerlendiriliyor.