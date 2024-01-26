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GündemUluslararası Adalet Divanı İsrail kararı! Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı? Uluslararası Adalet Divanı nedir?
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Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı! Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı? Uluslararası Adalet Divanı nedir?

Lahey Adalet Divanı İsrail kararı merak ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Öte yandan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını takip için Lahey'e gitmişti. Peki, Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı? Uluslararası Adalet Divanı nedir? Lahey İsrail kararı ne oldu? İşte Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı…

• 26 Ocak 2024 - 17:24 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 17:24 • Son Güncelleme:
1Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı Uluslararası Adalet Divanı nedir

Lahey İsrail kararı açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla açtığı davada, İsrail’in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek tüm önlemleri almasının zorunlu olduğuna hükmetti. Kararda, İsrail'in, kendisine bağlı güçlerin Gazze’de soykırım yapmayacağını garanti etmesi gerektiğini vurgulandı. Peki, Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı? Uluslararası Adalet Divanı nedir?

2LAHEY İSRAİL DAVASI SONUCU NE OLDU, LAHEY İSRAİL KARARI NE OLDU

LAHEY İSRAİL DAVASI SONUCU NE OLDU, LAHEY İSRAİL KARARI NE OLDU?

Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında kararını açıkladı. Mahkeme, İsrail'in dosyayı reddetme kararını onaylamadığını belirterek soykırım davasının görüleceğini bildirdi. Mahkemenin yargıcı, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında haklı olduğunu söyledi. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti.

3Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı Uluslararası Adalet Divanı nedir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını takip için Lahey'e gitmişti. Türkiye, dava dosyasına İsrail'in soykırım delillerini sundu.

4KARAR NE ANLAMA GELİYOR

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıç Joan Donoghue, İsrail'in talep ettiği gibi davanın tamamını reddetmedi. Mahkeme, İsrail'in soykırım yaptığına dair net kanıtlar bulunduğunu ve Güney Afrika'nın artık bu bağlamda tekrar dava açabileceğini söyledi.

5DAVANIN KONUSU NE

DAVANIN KONUSU NE?

Güney Afrika, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuyla 1948’te imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık’ta Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Soykırım kanıtlaması en zor suçlardan biri. Zira “soykırım niyeti” için insanları öldürmenin de ötesinde fiiller gerekiyor.

6Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı Uluslararası Adalet Divanı nedir

Bir devletin bir ulusal, etnik veya dini grubu kısmen veya bir bütün olarak yok etmek istediğinin kanıtlanması şart. Güney Afrika’nın, İsrail’in planının veya davranış biçiminin başka hiçbir şeyle açıklanamayacağını kabul ettirmesi gerekiyor.

7İSRAİL NE DİYOR

İSRAİL NE DİYOR?

İsrail Gazze'deki savaşta şimdiye kadar hiçbir zaman sivilleri hedef almadıklarına tam aksine Hamas savaşçılarını vurduğunu öne sürüyor.

8ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARLARI BAĞLAYICI MI

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARLARI BAĞLAYICI MI?

Divan Şartı'nın 59. maddesi uyarınca UAD'nin aldığı kararlar, taraflar için bağlayıcı durumda iken üçüncü ülkeler için kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. Özetle Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar bağlayıcı ancak yaptırımı yok.