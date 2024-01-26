Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı! Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı? Uluslararası Adalet Divanı nedir?
Lahey Adalet Divanı İsrail kararı merak ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Öte yandan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını takip için Lahey'e gitmişti. Peki, Lahey İsrail davası sonucu ne oldu, Uluslararası Adalet Divanı kararları bağlayıcı mı? Uluslararası Adalet Divanı nedir? Lahey İsrail kararı ne oldu? İşte Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararı…
• 26 Ocak 2024 - 17:24 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 17:24 • Son Güncelleme: