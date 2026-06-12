Ulaş’ın kalbi yeniden atıyor: Tecer Irmağı’nda hasret bitti

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İlçe sakinlerinden Saadettin Saygın, "Bu ırmak ilçemizin ilerisindeki Tecer Dağı'ndan doğar. Buradan da Kızılırmak'a karışıyor. Uzun zamandır bu şekilde akmıyordu. Bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle bu şekilde akıyor. Irmak'ın çevresindeki tarım alanlarını su basmıştı. Bu ırmak doğayı beşliye, çevresine hayat veriyor" dedi.