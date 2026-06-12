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Ulaş’ın kalbi yeniden atıyor: Tecer Irmağı’nda hasret bitti

12.06.2026 - 08:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'ta Tecer Dağı'ndan doğan ve Ulaş ilçesinin simgesi olan Tecer Irmağı yeniden coştu. Bir dönem kuraklıkla savaşan ve yatağında su kalmayan ırmak, yeniden çevresine hayat vermeye başladı.

1Ulaş’ın kalbi yeniden atıyor: Tecer Irmağı’nda hasret bitti

Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'ndan doğan Tecer Irmağı, bir dönem kuraklığın esiri olmuştu. İlçenin simgesi ırmaktan uzun süre su akmamıştı. Yaşanan kuraklıktan ırmak kenarındaki birçok arazi ve canlı olumsuz etkilenmişti.

2Ulaş’ın kalbi yeniden atıyor: Tecer Irmağı’nda hasret bitti

Son yılların en yoğun kar ve yağmur yağışını alan Sivas'ta Tecer Irmağı da yeniden hayat buldu. Kızılırmak'ın kollarından birisi olan Tecer Irmağı'nda su akmaya başladı. Güzergâhı boyunca çevresine hayat veren ırmak, yeniden eski görüntüsüne kavuştu. Irmağın eski haline kavuşmasıyla birlikte bölge halkının yüzü güldü.

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3Ulaş’ın kalbi yeniden atıyor: Tecer Irmağı’nda hasret bitti

İlçe sakinlerinden Saadettin Saygın, "Bu ırmak ilçemizin ilerisindeki Tecer Dağı'ndan doğar. Buradan da Kızılırmak'a karışıyor. Uzun zamandır bu şekilde akmıyordu. Bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle bu şekilde akıyor. Irmak'ın çevresindeki tarım alanlarını su basmıştı. Bu ırmak doğayı beşliye, çevresine hayat veriyor" dedi.