Ucuz et satışına yoğun ilgi: 650 TL'ye kıyma, 700 TL'ye kuşbaşı

6

Marketin bir zincirin ilk halkası olduğunu belirten Yüceer, tamamen kendi üretimleri olan yerli et ve et ürünlerinin satışa sunulacağını ifade ederek kavurma, sucuk ve köfte gibi ürün çeşitlerinin de yer alacağını söyledi. Ramazan ayına vurgu yapan Yüceer, dayanışma mesajı verdi.