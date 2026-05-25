Ucuz et Aydın’da kuyruk oluşturdu! Yüzde 20 indirime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ege Et şubelerinde başlattığı yüzde 20 indirim uygulaması vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şubelere akın eden vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında hizmet veren Halk Ege Et şubelerinde gerçekleştirilen indirim kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Efeler Çarşamba, Efeler Balık Hali, Efeler Kurtuluş, İncirliova, Germencik, Nazilli, Söke, Kuşadası Merkez, Kuşadası Karaova, Didim Merkez ve Didim Çamlık şubelerinde seçili ürünlerde yüzde 20 indirim uygulandı.
Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şubelere gitti, bölgenin hayvanların üretilen kaliteli, güvenilir ve lezzetli Halk Ege Et ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.
Halk Ege Et’ten ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve desteklerinin süreceğini belirtti.
Vatandaş odaklı hizmet ve çalışmalarının süreceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu ise "Halk Ege Et şubelerimizde uyguladığımız indirim vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı.
Hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya, yatırım ve projelerimizi Aydınımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" dedi.