Üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir?
Üç ayların ilki Recep ayına girildi. Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç ayların başlamasıyla “Üç aylar tesbihi ve zikirleri” de gündemdeki yerini aldı. İslam dininde önemli olan kandilleri de içinde barındıran Üç aylarda hangi tesbihler çekilir, üç aylar tesbihi ve zikiri nasıl çekilir? Sorularına da yanıt aranıyor.
Üç aylar Recep ayıyla başlıyor, Ramazan ayıyla bitiyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili’ni içinde barından üç aylar için çekilecek zikirleri ve tesbihleri derledik. Peki, Üç aylarda hangi tesbihler çekilir, üç aylar ilk 10 gün tesbihi ve zikiri nasıl çekilir? İşte Üç aylar zikirleri ve tesibleri…
ÜÇ AYLAR ZİKİRLERİ VE TESBİHLER
Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa "Ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER
- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.
- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.
- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'
- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'
- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'
- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'
- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'
- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.