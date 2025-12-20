Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

1

Üç aylar orucuna sabah niyet edilir mi? merak ediliyor. Diyanet takvimine göre 21 Aralık Pazar üç ayların ilk günü. Üç ayları oruç tutarak karşılamak ve bu ay içerisindeki ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler bazı sorularına yanıt arıyor. Peki, üç aylar orucuna sabah niyet edilir mi, nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan nafile oruç tutulur mu? Üç aylar orucu kaç gün tutulur?İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.Üç aylar orucuna niyet kalpten yapılır ve Allah rızası için olduğu belirtilir. Diyanet bilgisine göre bu oruçlar için, “Niyet ettim yarınki/bugünkü orucu tutmaya” şeklinde belirtmek yeterli oluyor. Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlar nafile oruç olarak kabul ediliyor.