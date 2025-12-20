Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
Üç aylarda oruç tutmak isteyenler sabah saatleri itibari ile aramalarını hızlandırdı. Peki, üç aylar orucuna sabah niyet edilir mi, nasıl niyet edilir? İşte tüm detaylar...
Üç aylar orucuna sabah niyet edilir mi? merak ediliyor. Diyanet takvimine göre 21 Aralık Pazar üç ayların ilk günü. Üç ayları oruç tutarak karşılamak ve bu ay içerisindeki ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler bazı sorularına yanıt arıyor. Peki, üç aylar orucuna sabah niyet edilir mi, nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan nafile oruç tutulur mu? Üç aylar orucu kaç gün tutulur?İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.Üç aylar orucuna niyet kalpten yapılır ve Allah rızası için olduğu belirtilir. Diyanet bilgisine göre bu oruçlar için, “Niyet ettim yarınki/bugünkü orucu tutmaya” şeklinde belirtmek yeterli oluyor. Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlar nafile oruç olarak kabul ediliyor.
SAHURA KALKMADAN NAFİLE OTUÇ TUTULUR MU?
Sahura kalkmadan nafile oruç tutulabilir, ancak sahura kalkarak oruç tutulması önerilir.Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]).Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.