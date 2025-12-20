ÜÇ AYLAR DUASI Diyanet: Üç aylar ile ilgili hadisler, Recep ayında okunacak dualar neler?
Üç aylar duası, Recep ayının başlamasıyla beraber gündeme geldi. İslam alemi mukaddes üç aylar 21 Aralık itibarıyla başlıyor. Müslümanlar rahmet ve mağfiret vesilemiz mübarek üç aylar boyunca ellerini semaya açıp af dileyecek, ibadetlerini artıracak. Bu bağlamda üç aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu merak konusu oldu. İşte, Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası anlamı ve okunuşu...
Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar, İslam dünyası için büyük bir önem arz ediyor. Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylar, 21 Aralık'ta başlıyor. Recep ayının ilk gününü ibadetlerle karşılamak isteyen Müminler ise üç aylar duasını araştırıyor. İşte, Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası anlamı ve okunuşu...
Allah Resûlü İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: “Allahümme; Bârik lenâ fi recebe ve şâ’ban ve belliğna ramazan”
Üç aylar duası Arapça yazılışı:اَلّهُمَّ باَرِكْ لَناَ فِي رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلَّغْنآَرَمَضاَنَ
Üç aylar duası Türkçe okunuşu: “Allah’ım; Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır” Amin.
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185).
Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.