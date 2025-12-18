Üç Aylar bu yıl ikinci kez başlıyor: İşte Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Üç aylar için açıklama yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hesaplamalarına göre Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan Üç Aylar bu yıl ikinci kez başlayacak. Üç Ayların başlangıcı ise 21 Aralık 2025 Pazar günü olacak. İşte detaylar...
Üç Ayların başlangıcı bu yıl da Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Üstelik bu yıl, mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylara ikinci kez girilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kameri hesaplamalarını yaptı. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek.Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.
Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
ÜÇ AYLARDA ÖZEL GÜNLER VE TARİHLERİ
Müslümanların dini hissiyatlarının yüksek olduğu ve gündelik hayatlarını sorgulama fırsatını veren mübarek üç aylarda birbirinden önemli ve değerli günler de yer alıyor. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026
15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )
20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )
2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )
10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )