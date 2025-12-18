Üç Aylar bu yıl ikinci kez başlıyor: İşte Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri

1





Üç Ayların başlangıcı bu yıl da Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Üstelik bu yıl, mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylara ikinci kez girilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kameri hesaplamalarını yaptı. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek.Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.



Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.