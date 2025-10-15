Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'

3

Patlamayla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada "15 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.