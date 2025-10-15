Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'
Kaynak : Murat SOLAK- Leyla YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)-
Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde karbondioksit tüpü patladı. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Patlama, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta bulunan Torlak Tersanesi'nde tadilatı yapılan bir geminin makine dairesinde karbondioksit tüpü bakım onarımı sırasında meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden işçi Tuzla'daki bir hastaneye götürüldü. Patlamanın ardından olay yerinde polis ve iş güvenliği ekiplerinin incelemeleri sürerken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Patlamayla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada "15 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.