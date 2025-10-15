GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'
HaberlerGündem Haberleri Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'

Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'

15.10.2025 - 16:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Murat SOLAK- Leyla YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)-

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde karbondioksit tüpü patladı. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

1Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'

Patlama, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta bulunan Torlak Tersanesi'nde tadilatı yapılan bir geminin makine dairesinde karbondioksit tüpü bakım onarımı sırasında meydana geldi.

2Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden işçi Tuzla'daki bir hastaneye götürüldü. Patlamanın ardından olay yerinde polis ve iş güvenliği ekiplerinin incelemeleri sürerken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü 4 yaralı! Gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır'

Patlamayla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada "15 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.