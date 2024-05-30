Türkiye'yi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Cinayet aleti bulundu
Türkiye'yi sarsan vahşet, önceki gün İstanbul'da yaşandı. 4 farklı çöp konteynerinde erkek cesedine ait parçalara rastlandı. Yapılan incelemelerde 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Maktulün, olay gecesi son olarak yakın arkadaşı olan Bilal D.'nin evine gittiği bilgisine ulaşıldı. Nihat Salih'in başının olduğu beyaz kovayı çöpe boşaltan Bilal D. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bilal D.'nin evinde cinayet aletine ulaşıldı. İşte korkunç cinayetin ayrıntıları…
DHA
• 30 Mayıs 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
DHA
• 30 Mayıs 2024 - 09:40 • Son Güncelleme: