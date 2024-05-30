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Gündem Türkiye'yi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Cinayet aleti bulundu
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Türkiye'yi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Cinayet aleti bulundu

Türkiye'yi sarsan vahşet, önceki gün İstanbul'da yaşandı. 4 farklı çöp konteynerinde erkek cesedine ait parçalara rastlandı. Yapılan incelemelerde 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Maktulün, olay gecesi son olarak yakın arkadaşı olan Bilal D.'nin evine gittiği bilgisine ulaşıldı. Nihat Salih'in başının olduğu beyaz kovayı çöpe boşaltan Bilal D. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bilal D.'nin evinde cinayet aletine ulaşıldı. İşte korkunç cinayetin ayrıntıları…

DHA
• 30 Mayıs 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
DHA
• 30 Mayıs 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
1 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu

Kan donduran olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Pazartesi günü 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu anlaşıldı.

2 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu

Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri 39 yaşındaki Bilal D. gözaltına alındı.

3 ÇÖP ATTIM DEDİĞİ KONTEYNERDE NİHAT SALİHİN KAFASI BULUNDU

ÇÖP ATTIM DEDİĞİ KONTEYNERDE NİHAT SALİH'İN KAFASI BULUNDU

Görüntülerde, Bilal D., kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

4 BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih'in DNA'sının olup olmadığına dair iz arandı. Takke ve kanlı battaniye de şüpheli Bilal D.'nin izleri arandı.

5 İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BENİM OLAYLA BİR ALAKAM YOK

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BENİM OLAYLA BİR ALAKAM YOK!

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Bilal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "İşe giderken çöp gördüm onu çöpe attım. Kovanın içinde ne vardı bilmiyorum benim olayla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

6 KAYBOLDUĞU GECE ŞÜPHELİNİN EVİNE GİTMİŞ

KAYBOLDUĞU GECE ŞÜPHELİNİN EVİNE GİTMİŞ!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Nihat Salih'in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduklarını tespit etti. Nihat Salih'in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı tespit edildi.

7 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Nihat Salih'in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduklarını tespit etti. Nihat Salih'in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı tespit edildi.

8 CİNAYET ALETİ BULUNDU

CİNAYET ALETİ BULUNDU!

Cinayet Büro Dedektiflerince yapılan çalışmalarda 17 farklı tanık ifadesi alındı. İfadelerinde şüpheli ile Nihat Salih'in bir tartışma yaşadığı tespit edildi.

9 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu

Ayrıca şüpheliler Bilal D.'yi elince çuval ile giderken gördüklerini söylediler. Polis şüpheli ile birlikte evinde bulunan ve olayda kullandığı değerlendirilen Balta da incelenmeye alındı.

10 BALTA ÜZERİNDE ÖLEN KİŞİNİN DNASI BULUNDU

BALTA ÜZERİNDE ÖLEN KİŞİNİN DNA'SI BULUNDU

Balta üzerinde ölen şahsa ait DNA örnekleri tespit edildiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Bilal D.’nin evinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen Balta üzerinde yapılan DNA incelemesi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde öldürülen Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Bu şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti.

11 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu

Polis soruşturmasına göre şüphelinin önce Nihat Salih’i boğduğu ardından Baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı belirtildi.

12 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu
13 Türkiyeyi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı Cinayet aleti bulundu