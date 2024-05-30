Türkiye'yi sarsan cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Cinayet aleti bulundu

BALTA ÜZERİNDE ÖLEN KİŞİNİN DNA'SI BULUNDU

Balta üzerinde ölen şahsa ait DNA örnekleri tespit edildiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Bilal D.’nin evinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen Balta üzerinde yapılan DNA incelemesi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde öldürülen Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Bu şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti.