Türkiye'ye örnek olacak çocuk dostu kooperatif modeli! Kadınlar esnek çalışma saatleriyle 70 yeni kişiye iş kapısı açacak!

1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeyle hibe alan Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Ortağı Yasemin Sayılgan, hem mülteci kadınlara hem de ev hanımlarına yeni iş kapısı açtıklarını bildirdi.



Sayılgan, AA muhabirine, AB tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyoekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında aldıkları desteğe ilişkin bilgi verdi.



Hemdem'in İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 2021'de kurulan ilk kadın kooperatifi olduğunu belirten Sayılgan, "Kooperatifi kurmamızdaki amaç yerel ve mülteci kadınlara sosyal uyumu mutfakta yaşatabilmek. Aldığımız destekle hem mülteci kadınlara hem de ev hanımlarına yeni iş kapısı açıldı. Sultanbeyli mülteci sayısının çok yüksek olduğu bir ilçe. Bizler de 'Ev hanımlarını ve mültecileri nerede uyumlaştırabiliriz' diye düşündük ve sosyal uyumu mutfakta gerçekleştirdik." dedi.



Sayılgan, faaliyetlerine 4 Suriyeli ve 6 Türk kadınla başladıklarına işaret ederek, Sultanbeyli Belediyesine bağlı toplum merkezinde kurulduklarını ve hala belediyenin kendilerine mekan olarak destek verdiğini söyledi.