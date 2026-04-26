'Türkiye'nin yaşayan hazinesi! Bu ellerde tam 50 yıllık bir şehir hafızası var
Çanakkale'nin kalbinde, toprağı mücevhere dönüştüren o eller... 50 yıllık baba mesleğini terk etmeyen ustanın "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilme öyküsü.
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip Dursun Köroğlu, 55 yıldır baba mesleği olan taş işlemeciliği sanatıyla uğraşıyor. Dünyanın Yedi Harikası arasında bulunan İzmir Selçuk'taki Artemis Tapınağı ve Muğla Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi gibi birçok tarihi eseri mermere işleyen Köroğlu'nun çalışmaları birçok müze ve sanat merkezinde sergileniyor.
Köroğlu'nun Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılı için 2015 yılında traverten mermer blok üzerine işlediği 'Çanakkale'yi Avucunda Hisset' eseri de Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatıyor. Toplam 265 kilogram olan, neredeyse Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisi ağırlığındaki eser, sağ el görünümündeki Gelibolu Yarımadası'nı temsil ediyor. Eserin altında bulunan alana sağ el konularak Çanakkale'nin avuçta hissedilmesi amaçlanan eser, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde ziyaretçilerini bekliyor.
Büyük amcasının Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğunu belirten Köroğlu, "Rahmetli babam hep bana anlatırdı, amcası Çanakkale'ye gidip bir daha dönmemiş. Ondan zaman içerisinde çok etkilenmiştim. Uyduda bu fotoğrafı gördükten sonra Çanakkale'yle ilgili bir çalışma yapmak aklıma geldi. 7-8 ay çalıştım,
100'üncü yılda Çanakkale'de sergiledik" dedi. Eserin sağ ele benzeyen Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası'nı temsil ettiğini aktaran Köroğlu, "Blok üzerinde Çanakkale Savaşını anlatmaya çalıştım. Anzak Koyu ve Kanlıdere'den akan kanlar var. Türk bayrağı silüeti oluşturmaya çalıştım. Tetik tutan parmağımızda savaşın yoğunluğunu anlattım, havada çarpışan mermiler var.
Güç parmağımızda Seyit Onbaşı'nın gücünü, yüzük parmağında Türk kadınının sadakatini, küçük parmağımızda da Türk'ün barış severliğini anlatmaya çalıştım. Türk askeri yaralı Anzak askerini kucağında taşıyor. Ön cephede umutla bekleyen Türk ve Anzak anneleri var. Askerlerin ayak izleri, geride bıraktıkları kasketleri ve şehitlik taşları var. Eserin altında taşıyıcı bir ayak var. Bir ağaç kütüğünü, kökünü andırıyor. 16 tane damarı var. 16 Türk soyundan gelen bir neslin Çanakkale'deki ulus mücadelesini anlatmaya çalıştım. Çanakkale'yi avucumuzda hissetmek için sağ elimizi eserin altına koyarak gözlerimizi kapatıp, Çanakkale'yi düşünüyoruz" diye konuştu.
Eserinin duygu yüklü olduğunu ve kendisini gururlandırdığını aktaran Köroğlu, "Selçuk Efes Kent Belleği'nde sergilenmesi daha doğru diye sergilemeye karar verdik. Birkaç yıldır burada sergileniyor. Sağ elimize benzediği için o alanın bir alt kısmında da bir alan yaratarak eseri görmek isteyenlere şunu önerdik; sağ elinizi eserin altına koyarak gözlerinizi kapatıp, Çanakkale'yi düşünün. Bundan öğrenciler de çok etkileniyor. Yine bu tarz eserler çalışmak isterim ama bunları yalnız çalışmak yetmiyor. Gençlere, öğrencilere aktarmak, onların ayağına götürüp sergilemek lazım. Çanakkale'yi, gençlerimizin hissetmesi çok çok daha önemli. Çanakkale'ye gidememiş insanların bu eseri burada görmesi, oradaki hissiyatı anlamaları açısından çok önemli. Gençlerin hepsinin haberi olmuyor, öğrencilerin gelip görmeleri için büyüklerin de ön ayak olması lazım. Çocukları, gençleri yönlendirmeleri buraya lazım" dedi.