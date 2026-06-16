Türkiye'nin üretim rekoru o şehirden geldi! Hem çiftçiye hem ülkeye kazandırıyor

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Çanakkale'nin tarımsal üretimde elde ettiği bu başarı, verimli toprakları, uygun iklim şartları, modern üretim teknikleri ve üreticilerimizin özverili çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor. Meyvecilikten tarla bitkilerine, yem bitkilerinden endüstri bitkilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiren Çanakkale, ülkemizin gıda arz güvenliğine ve tarımsal ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Elde edilen veriler, Çanakkale'nin Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor.