Türkiye'nin üretim merkezi meyvenin kalbi Lapseki'den kalpli kirazlar

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Lapseki devi zaten ünlü bir kiraz, kraliyet ailesi yiyordu, bardağa girmeyen büyüklükteydi. Bu kirazımız da kalbe benziyor. Birbirini kıranlar inşallah bu kalpli kirazla barışacaklar. Bu kirazlara da Lapseki'nin kalbi diyoruz" dedi.