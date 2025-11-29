GAZETE VATAN ANA SAYFA
Türkiye'nin 'Orman denizi' Yedigöller'i 2 ayda 180 bin kişi ziyaret etti

29.11.2025 - 18:18

Kaynak : BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ- DHA İHA

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine sonbaharda doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ankara ile İstanbul arasında yer alan milli park, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Sonbaharda yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla renklenen Yedigöller, 180 bini ekim ve kasımda olmak üzere, 11 ayda yaklaşık 306 bin ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçiler, Büyükgöl, Seringöl, Nazlıgöl, Deringöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'ün çevresindeki ormanlık alanların sunduğu renk cümbüşünü fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Ağaçların rengarenk görüntüsünün yansımasıyla göllerin yüzeyinde oluşan manzara da doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

"Dilek Çeşmesi"ne de ilgi gösteren ziyaretçiler, akan sudan içip dilek tuttu.

Sonbaharın son demlerinde özellikle hafta sonlarında yoğunluk gözlenen bölgede, çadır ve karavan kamp alanları tamamen doldu.

Artan yoğunluk üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bölgede kontrolleri sıklaştırdı.

Yetkililer, ziyaretçilere ateş yakmamaları, çöplerini doğaya bırakmamaları ve ormanlık alana zarar verecek davranışlardan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

"Yedigöller ve Gölcük için randevulu sistem gündemde"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, AA muhabirine, Yedigöller'in 1623 hektarlık ormanlık alanda yer aldığını, bölgenin zengin ağaç çeşitliliği dolayısıyla yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Aksan, Yedigöller'in sonbaharda sunduğu manzaranın yerli ve yabancı turistleri cezbettiğini belirterek "Bu yıl 306 bin kişi Yedigöller'i ziyaret etti.

Ziyaretçilerden 126 bini yılın 9 ayında, 180 bin ise son iki ayda geldi. 9 ayda gelenlerden daha fazla kişi ekim ve kasımda geldi." dedi.

Gelecek yıl için planlanan çalışmalar arasında özellikle yoğun talep gören Yedigöller ve Gölcük için randevulu giriş sisteminin gündemde olduğunu aktaran Aksan,

"Bu bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak." ifadesini kullandı.

Aksan, Yedigöller'deki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ayıkayası mevkisinde geniş bir otopark planlandığını, araçların burada bırakılarak ziyaretçilerin minibüs ve otobüslerle parkın içine taşınması seçeneğinin değerlendirildiğini dile getirdi.

Ziyaretçi yoğunluğunun azalmasının habitatı koruyacağına işaret eden Aksan, araçlardan çıkan egzoz gazlarının ve dökülen yağların doğaya zarar verdiğini, bu nedenle kapasite sınırlandırmasının önem taşıdığını vurguladı.

Aksan, Yedigöller'e gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek için yürüttükleri çalışmalara da değinerek "Ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebilmesi için tuvaletler, yürüyüş yolları, ahşap iskeleler gibi kullanım alanlarını düzenli yeniliyoruz.

Ekim ve kasım gelmeden bu çalışmaların çoğunu tamamladık. Gelecek yıl mevcut tuvaletlerin sayısını artıracağız. İnsanların burada aradıkları hizmeti bulmalarını istiyoruz." diye konuştu.

