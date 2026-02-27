Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü’nden müjdeli haber geldi
27.02.2026 - 18:20
Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü’nde su seviyesi yükseldi. Son yağışların etkisiyle gölde 14 santimetrelik artış yaşanırken, bu yükseliş yaklaşık 6 milyon ton ilave suya karşılık geldi.
Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü’nde su seviyesi yükseldi.
Son yağışların etkisiyle gölde 14 santimetrelik artış yaşanırken, bu yükseliş yaklaşık 6 milyon ton ilave suya karşılık geldi.
Uzun süredir kuraklık ve su çekilmesi haberleriyle gündeme gelen Salda Gölü’nde son yağışlarla birlikte artış gözlenirken bu durum Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan verilerle ortaya konuldu.
15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasını kapsayan ölçümlerde, göl su seviyesinin 14 santimetre arttığı tespit edildi.
Yetkililer, gölün geniş yüzey alanı dikkate alındığında bu artışın yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ettiğini belirtti.
