Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü’nden müjdeli haber geldi

27.02.2026 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (İHA)

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü’nde su seviyesi yükseldi. Son yağışların etkisiyle gölde 14 santimetrelik artış yaşanırken, bu yükseliş yaklaşık 6 milyon ton ilave suya karşılık geldi.

