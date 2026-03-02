Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri Karaman'da! 19 asırdır ayakta, görenleri şaşırtıyor!

5

"Anıt ağaçlar, boyutsal, kültürel ve görsel açıdan 3 farklı türe ayrılıyor. Yani boyutsal olarak kendi türünün üstün özelliklerine sahip olacak. Kültürel olarak o bölgede değer verilen bir ağaç olacak. Görsel açıdan kendi türünün farklı bir görselini sunacak. Akçaalan'daki ağacımız, boyutsal olarak kendi türünün en üst özelliklerine sahip. Karaman'ın en yaşlı anıt ağacı. 2026 itibarıyla 1931 yaşında. Türkiye'nin belki de yaş açısından ilk 10'unda diyebiliriz."