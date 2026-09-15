Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanıyorlardı! O ilde su fiyatı doğalgazı bile solladı

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Amasya'nın MHP döneminde suyun en ucuza satıldığı il olduğunu hatırlatan esnaf Tuncay Çuhadar, "Sadece 1 TL'den satılıyordu. Ayrıca bu yıl suyumuz bol. Acaba Amasya Belediyesi'nin gelirlerimi azaldı da su fiyatlarına zam yaptılar. Su faturası doğalgaz ve elektriğin çok önüne geçti. Eskiden böyle değildi. Gelen müşterilerimiz de su faturalarından yakınıyorlar. ‘Hamam mı çalıştırıyoruz?' diye söyleniyorlar" şeklinde konuştu.