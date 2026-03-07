Türkiye'nin en büyüğü, sadece 7 kadın üretti! Tek sözüyle şehir harekete geçti, 81 il sıra bekliyor
Türkiye’nin en büyüğü, Kahramanmaraş’ın kalbinde, Afşin’in bereketli topraklarında filizlendi. 2020 yılında sadece bir fikir olarak yola çıktı. Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin akademik gücüyle harmanlanan dev proje, bugün tüm ülkenin konuştuğu bir başarı destanına dönüştü. Girişimci Neslihan Kızılay öncülüğünde bir araya gelen 7 kadın, tüm şehre ilham olacak bir başarıya imza attı.
Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden olan Afşin Lavanta Tarlasının işletmesini kurdukları kooperatifle devralan kadınlar, hem tarlada çalışıyor hem de lavantadan elde ettikleri ürünlerle gelir sağlıyor.
Kadınlar, yaklaşık bir ay önce bütünlük açısından Türkiye'nin en büyük lavanta tarlalarından olan Afşin Lavanta Tarlasının bakımını, üretimini ve turistik faaliyetlerini devraldı.
Lavanta tarlası içinde kafe kuran girişimci kadınlar, mor tarlaları görmeye gelen ziyaretçilere hem lavantadan elde edilen ürünleri satıyor hem de ev yapımı yiyecekler ikram ediyor.
Kooperatif Başkanı Neslihan Kızılay, AA muhabirine, hasat sonrası elde edilecek lavanta yağı ile kolonya, sabun, makyaj temizleme toniği ve çeşitli süs eşyaları üreterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.İlçede kadın emeğinin son yıllarda ön plana çıkmaya başladığını belirten Kızılay, şunları söyledi:
"Deprem sonrası bu alan atıl kalmıştı. Biz de kadınlar olarak burayı tekrar canlandırmak istedik. İlçemizin kaymakamı ve belediye başkanı da kooperatifin kurulmasında bize destek verdi. Yeni hasat sonrasında lavantanın sabununu, yağını, kolonyasını yaparak satış ve pazarlamasını gerçekleştireceğiz. Artık burada kadınlar var."
Kızılay, kadınlara yönelik eğitimler düzenlediklerini ve halk eğitim merkezleriyle süs eşyası yapımı gibi alanlarda işbirliği yaptıklarını söyledi.
Kadınlara üretim çağrısı yapan Kızılay, "Kadınlarımızın yoğun talebi var. Lavanta ile magnet, düğün, nişan süslemeleri ve hediyelik ürünler yapılması planlanıyor. 7 kişiyle başladık ama kooperatifimizi büyütecek olan bu ilçedeki tüm kadınlardır. Kim ne üretiyorsa, hangi alanda becerikliyse gelsin, birlikte büyüyelim."