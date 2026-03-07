Türkiye'nin en büyüğü, sadece 7 kadın üretti! Tek sözüyle şehir harekete geçti, 81 il sıra bekliyor

4

"Deprem sonrası bu alan atıl kalmıştı. Biz de kadınlar olarak burayı tekrar canlandırmak istedik. İlçemizin kaymakamı ve belediye başkanı da kooperatifin kurulmasında bize destek verdi. Yeni hasat sonrasında lavantanın sabununu, yağını, kolonyasını yaparak satış ve pazarlamasını gerçekleştireceğiz. Artık burada kadınlar var."



Kızılay, kadınlara yönelik eğitimler düzenlediklerini ve halk eğitim merkezleriyle süs eşyası yapımı gibi alanlarda işbirliği yaptıklarını söyledi.