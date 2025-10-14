Türkiye'nin en büyüğü olacak! 50 yıl hizmet verecek dev projede sona gelindi, açılış tarihi belli oldu

3

Atık su tünelinin 11 bin 200 metre uzunluğa ve 180 bin metreküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Vali Masatlı, "Defne ilçemizden başlayan; Antakya merkez ve Samandağ ilçelerimizi de içine alan toplamda 11 bin 200 metre uzunluğunda, 430 metre çapında ve 180 bin metreküp kapasiteli tesisimizin Samandağ ilçesi sınırlarındayız. Toplamda 10 farklı şafttan yani geçitten oluşan projemizin şaft 8 olarak adlandırılan kısmında incelemelerde bulunuyoruz. Yerin 20 metre altından geçen tünelimizde doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne İlçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır. Oluşturulacak olan biyolojik arıtma tesisi ile bu atık sular arıtılacak ve Tarımsal üretimde kullanılacak hale getirilecektir. Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisi ile birlikte; Depremlerden öncesinden beridir süregelen Hatay'ımızın kalbinde akan Asi Nehrimizdeki su kirliliğine de çözüm getirilecektir. Asi Nehrine hiçbir kanalizasyon hattı akmayacağı için Asi Nehrimiz şehrimizin içinden tertemiz akacaktır. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte Hatay'ımızın daha sürdürülebilir, çevreci bir yapıya kavuşması sağlanırken kanalizasyon sorununa da kalıcı bir çözüm bulunmuş olacaktır" dedi.