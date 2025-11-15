Türkiye'nin 2. büyük altın merkezi yenileniyor: Depremin yıl dönümünde üretime başlayacak

6

Güçlendirme çalışmaları tamamlandı, detay işlerine geçildi, yer seramikleri, boya ve duvar sıva işleri tamamen bitti. İnce işler şu anda devam ediyor ve şubat ayına girmeden bunları da tamamlayarak firmalarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yeni vizyon ve tasarımlarla piyasaya hızlı bir şekilde adım atmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."