Türkiye'deki 8 dev tesisten biri Edirne'de! Tam 40 milyon balık göllere salındı, Eylül'de yenisi geliyor!

2

Tesiste bir veteriner hekim ile 15 personelin görev yaptığını belirten Köse, 154 dekar alana kurulu tesiste, 31'i toprak olmak üzere toplam 41 havuzda pullu sazan üretimi yapıldığını ifade etti.



Türkiye'de bu kapasitede 8 tesis bulunduğunu ifade eden Köse, "Bu tesiste ürettiğimiz pullu sazanları bölgemizdeki birçok ile dağıtıyoruz. Pompa istasyonlarımız yardımıyla temin ettiğimiz suyu havuzlara dolduruyoruz. Daha sonra da nisan-mayıs aylarında dişi ve erkek sağımlarıyla birlikte elde ettiğimiz yumurtaları dölleyip sezona hazır hale getiriyoruz." dedi.