Türkiye'de sadece o mahallede üretiliyor! Yazın sandığa basılıyor, kışın keserle çıkartılıyor

Kış mevsimi geldiğinde mahalle sakinleri sandıklara basılan keşi keser yardımıyla çıkarıyor. Ardından cevizle birlikte dibekte dövülen keş, özellikle uzun kış gecelerinde çay eşliğinde tüketiliyor. Misafirlere ikram edilen bu özel lezzet, köy odalarında yapılan sohbetlerin ve akran buluşmalarının da vazgeçilmez bir parçası olarak kültürel bir değeri yaşatmaya devam ediyor.