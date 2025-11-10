Türkiye'de saat 09.05'te sirenler çaldı hayat durdu! Yurttan 10 Kasım manzaraları

6

ANTALYA



Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı. Antiphellos dalış teknesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında dalgıçlar, Kaş açıklarındaki Kanyon dalış noktasında Türk bayrağı açtı. Anma dalışını sualtı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan kayıt altına alırken, etkinliğe sualtı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan ile dalış eğitmeni Mustafa Can Özdemir de destek verdi.