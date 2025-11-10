Türkiye'de saat 09.05'te sirenler çaldı hayat durdu! Yurttan 10 Kasım manzaraları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında yurt genelinde anıldı. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadılar. Öte yandan Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte yurttan 10 Kasım manzaraları...
ADANA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anıldı. Adana’da merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar saygı duruşu sırasında gözyaşı döktü.
DOLMABAHÇE
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Saat 07.30'da açılan Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken, kimisi dualar okudu.
TRABZON
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anıldı. Trabzon'da düzenlenen törende vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
ANTALYA
Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı. Antiphellos dalış teknesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında dalgıçlar, Kaş açıklarındaki Kanyon dalış noktasında Türk bayrağı açtı. Anma dalışını sualtı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan kayıt altına alırken, etkinliğe sualtı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan ile dalış eğitmeni Mustafa Can Özdemir de destek verdi.
MERSİN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anıldı. Mersin'de İsmet İnönü Bulvarı'nda trafikte ilerleyenler sürücüler, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
KIRKLARELİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında anıldı. Kırklareli'nde, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
GİRESUN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anıldı. Giresun'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
AYDIN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında anıldı. Aydın'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla trafikteki vatandaşlar araçlarını durdurarak, saygı duruşunda bulundu.
ZONGULDAK
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında anıldı. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.