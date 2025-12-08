Türkiye'de ilk kez 25 sene önce Aydın'da üretildi, tüketimi 35 çeşit ürünle katladı! Şimdi marka değerini yükseltecek
Kaynak : İHA
Dünya incir üretiminin lideri Aydın'da, coğrafi işaretli incirin tüketimini artırmak ve kent markasını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda, kuruyemiş firmasının 25 yıl önce geliştirdiği "İncir Döneri" büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Aydın'ın en önemli tarım ürünlerinden biri olan incir, dünya genelinde büyük ilgi görürken, incirin tüketimini artırmak ve kentin marka değerini yükseltmek amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüten kuruyemiş markası 25 yıl önce Türkiye'de ilk kez ürettiği "incir döneri" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
İncir cipsinden incir kolonyasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen coğrafi işaretli Aydın inciri, yerel ekonomiye katkı sunarken, Tuğba Kuruyemiş de geliştirdiği 35 çeşit incir ürünüyle hem kentin tanıtımına hem de incir tüketiminin artmasına önemli katkı sağlıyor. Firmanın 25 yıl önce AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı "İncir Döneri" ise hem görüntüsü hem lezzetiyle dikkat çekiyor.
Geliştirme sürecinin ardından son halini alan ve döner formunda hazırlanan incir döneri ise hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.
Müdür Hasan Hüseyin Yörük; "Aydın'ımızın simgesi olan incirimizi birçok üretim departmanlarında ve bantlarda kullanmaktayız. İncirle alakalı 35 ayrı çeşit ürün çalışmaktayız. 2000 yılında incir döneri ile beraber Türkiye Geliştirme Ödülü'nü aldık. İnciri genç nesillere, çocuklarımıza daha nasıl sevdirebiliriz, tüketimi daha nasıl artırabiliriz adıyla yapılan AR-GE çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk incir döneri üretimine başladık ve çok sevildi. 25 yıl olmasına rağmen hala müşterilerimiz arayıp sorduğu bir ürünümüz. İncirimizi, cevizli incir, tahinli, çikolatalı incir, incir drajesi, metal kutularda olan Aydın Zeybekli incirlerimiz ve birçok daha incir çeşitlerimizi mağazalarımızda sunmaktayız" dedi.