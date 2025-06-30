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Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı

30.06.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:

Dünya onları kırmızı listeye almışken Türkiye'de iki şehirde sürü halinde fotokapana yakalandılar. Çankırı ve Erzincan'da görüntülenen vaşak ve kurt sürüsü görenleri hayrete düşürdü.

1Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları ile kurt görüntüledi.

2Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

3Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı

Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.

4Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı

Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek bir kurt da fotokapan kameralarına yansıdı.

5Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı



Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan kedigiller familyasına ait bir tür olan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.