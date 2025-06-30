Türkiye'de iki ilde sürü halinde fotokapana yakalandı! Dünya kırmızı listeye almıştı
30.06.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:
Dünya onları kırmızı listeye almışken Türkiye'de iki şehirde sürü halinde fotokapana yakalandılar. Çankırı ve Erzincan'da görüntülenen vaşak ve kurt sürüsü görenleri hayrete düşürdü.
1
2
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
3
Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.
5
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.
Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan kedigiller familyasına ait bir tür olan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.