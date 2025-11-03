GAZETE VATAN ANA SAYFA
Türkiye'de bir tek o şehir Hollywood'a benzetiliyor!

03.11.2025 - 15:03

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş 'Hollywood' yazısından esinlenilerek devasa harflerle yazılan ‘Amasya' yazısının bulunduğu Yanıktepe'ye çıkan vatandaşlar halay çekip eğleniyor.

Amasya'da dağın zirvesine devasa harflerle konuşlandırılan ‘Amasya' yazısı ABD'de bulunan 'Hollywood' yazısına benzetiliyor.

Şehri kuşbakışı gören yazının bulunduğu zirve, gezginlerin uğrak noktası haline geldi. Yazıyı görenler "Hollywood değil Amasya" sözleriyle doğa tutkunlarını davet ediyor.

Alanda sivil toplum kuruluşları da sık sık etkinlikler düzenliyor. Rengarenk ağaçların arasında yürüyüş yapan gençler çevre temizliği de yapıp kuşlar ve yabam hayvanlarının da beslenmesi için yiyecek bırakıyor.

"Burası Hollywood değil Amasya"

Öğrencilerinin de yer aldığı yürüyüşe katılan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, "Burası Hollywood değil Amasya. Zirvede bu kadar güzel bir yerde şehir yazısı, muhtemelen sadece Amasya'da vardır. Hollywood benzeri yazı çok güzel" dedi.

"Tarih ve doğa meraklılarını Amasya'mıza davet ediyoruz"

Amasya'nın 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Kılıç, "Amasya'nın doğası da çok güzel. Yaylalarının da mutlaka gezilmesi lazım. Yurt dışında da tarih ve doğa meraklılarını güzel Amasya'mıza davet ediyoruz" diye konuştu.

"Amasya yazısı ışıklandırılmalı"

Arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık yarım saat süren bir yürüyüşün ardından şehrin zirvesine çıkan Alper Taşdemir de "Amasya yazısı ışıklandırılmalı. Gece görüntüsü de çok güzel ve dikkat çekici olabilir" şeklinde konuştu.

