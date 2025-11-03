Türkiye'de bir tek o şehir Hollywood'a benzetiliyor!

5





"Tarih ve doğa meraklılarını Amasya'mıza davet ediyoruz"



Amasya'nın 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Kılıç, "Amasya'nın doğası da çok güzel. Yaylalarının da mutlaka gezilmesi lazım. Yurt dışında da tarih ve doğa meraklılarını güzel Amasya'mıza davet ediyoruz" diye konuştu.