Türkiye'de bir tek o şehir Hollywood'a benzetiliyor!
03.11.2025 - 15:03Güncellenme Tarihi:
ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş 'Hollywood' yazısından esinlenilerek devasa harflerle yazılan ‘Amasya' yazısının bulunduğu Yanıktepe'ye çıkan vatandaşlar halay çekip eğleniyor.
Alanda sivil toplum kuruluşları da sık sık etkinlikler düzenliyor. Rengarenk ağaçların arasında yürüyüş yapan gençler çevre temizliği de yapıp kuşlar ve yabam hayvanlarının da beslenmesi için yiyecek bırakıyor.
"Tarih ve doğa meraklılarını Amasya'mıza davet ediyoruz"
Amasya'nın 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Kılıç, "Amasya'nın doğası da çok güzel. Yaylalarının da mutlaka gezilmesi lazım. Yurt dışında da tarih ve doğa meraklılarını güzel Amasya'mıza davet ediyoruz" diye konuştu.
"Amasya yazısı ışıklandırılmalı"
Arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık yarım saat süren bir yürüyüşün ardından şehrin zirvesine çıkan Alper Taşdemir de "Amasya yazısı ışıklandırılmalı. Gece görüntüsü de çok güzel ve dikkat çekici olabilir" şeklinde konuştu.
