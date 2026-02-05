Türkiye'de bir ilki başardı! Çocuğu henüz 5 aylık, Deniz Kayadelen ise zirvede...

1

İtalya’nın Molveno kentinde düzenlenen, 550 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda yarışlar 1°C ısıdaki soğuk suda gerçekleşti. Kayadelen, 100 m Kelebek (yaş kategorisi) ve 250 m Serbest yarışlarında iki günde iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.Geçtiğimiz yıl hamileyken Dünya Şampiyonu olan Deniz Kayadelen, bu yıl ise 5 aylık bir anne olarak yeniden zirveye çıktı. Şampiyona boyunca bu kez yalnızca rakipleriyle değil, uykusuz gecelerle, anneliğin sorumluluğuyla ve bedenin sınırlarıyla yarıştı. Uykusuz geceler, süt sağma ve beneğini emzirme düzeni, bedensel yorgunluk ve zihinsel baskıyla mücadele eden Kayadelen, tüm bu zorluklara rağmen 1 derecelik suda yarışarak büyük bir başarıya imza attı ve bir çok sporcu ve sporsevere ilham kaynağı oldu.Şampiyonaya bu kez kızıyla birlikte gelen Kayadelen, kazandığı madalyaları kızına hediye etti. Yüzüşünü ise tüm kadınlara, annelere ve gelecek nesillere adadı.Kayadelen’in kitabında da yazdığı gibi Molveno’dan yükselen mottosunu yineledi.