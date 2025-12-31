Türkiye’de bir ilk! Kayseri'de deneme ekimi sonuç verdi: Üreten çiftçi 2 kat para kazanacak

4

Organik şekerin yeni bir açılım olduğunu anlatan Akay, şöyle devam etti: "Türk çiftçisine yeni bir imkan sunmuş oluyoruz. Piyasaya yurt dışından getirilen organik şeker yerine yerli bir organik şeker sunuyoruz. Organik şeker üretebilmek için belirli şartlar gerekiyor. Öncelikle toprağın buna uygun olması lazım. Toprakta en az 3 sene kimyasal gübre kullanılmaması gerekiyor. Dolayısıyla ilaçların da kullanılmaması gerekiyor. Ahır gübresinin kullanılmasında sakınca yok ayrıca ana yola uzaklığının da en az 500 metre olması gerekiyor. Organik bir ürün yetiştirebilmek ancak bu özellikleri taşıyan arazilerde mümkün. Çevrede başka pancar tarlası olmadığı için başka tarlalardan hastalık bulaşma riski de ortadan kaldırılmış oldu. Tohumlara varıncaya kadar hepsine dikkat edildi ve iyi bir sonuç elde edildi."