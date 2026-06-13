Türkiye'de bir ilk! 1 ayda tamamladı, görenler şaşırıyor: Fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor!

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Üç aylık çalışma sürecinde üç farklı model üretebildiğini belirten Ağırman, her bir tespihin yaklaşık bir aylık emeğin ürünü olduğunu söyledi. Tespihlerin işçilik ve detaylarına göre fiyatlarının 40 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabileceğini ifade etti. Tespihi inceleyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yeşilyurt ise "Sinan ustamız tespihe yeni bir değer kazandırmış. İlk defa balık taneli bir tespih görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.