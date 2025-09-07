Türkiye’de 4. sırada! Bitlis'te hasat bereketli başladı

3

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, kuru fasulye tohumu üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduklarını dikkat çekerek, "İlimizde 3 bin dekar alanda kuru fasulye tohumluk üretimi yapıyoruz. Bundan da 1100 ton civarında ürün bekliyoruz ve tohumculuk üretiminde de ilimiz Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. İlimizde kuru fasulye üretimine alanda da çekimlerini yaptık. Gördünüz. Şu anda sökümlerini yapıyoruz. 10 gün kadar bekleyeceğiz kurumalarını. Daha sonra yine makinelerle bunların hasadını gerçekleştireceğiz ve sıfır işçilikle yürütüyoruz. Mekanizasyon üst seviyede. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hem modern sulama ekipmanlarını alanlarımızda kurmuşuz. Modern sulama sistemleriyle suluyoruz. Aynı zamanda mekanizasyonla işçiliği neredeyse sıfıra çekiyoruz ve bu şekilde de üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Gayet güzel gayet güzel oldu."