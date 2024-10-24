Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı! 'Nasıl kıydılar benim oğluma'
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan son yolcuklarına uğurlandı. Şehit Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” şeklinde konuştu.
• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme: