Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTürkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı! 'Nasıl kıydılar benim oğluma'
HaberlerGündem Haberleri Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı! 'Nasıl kıydılar benim oğluma'

Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı! 'Nasıl kıydılar benim oğluma'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan son yolcuklarına uğurlandı. Şehit Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” şeklinde konuştu.

• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
1Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

2

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

3Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

4Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

5Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

"Devletimize, vatanımıza, milletimize düşmanlık edenler bilsinler ki, 'Onlar size tuzak kurarlar, Allah onların tuzaklarını bozucudur.' İnşallah Cenab-ı Hakk'ın milletimize vermiş olduğu güç ve kuvvetle, birlik ve beraberlikle, dayanışma ve yardımlaşma ile bütün düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır inşallah.

6Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Milletimizin, gençlerimizin geleceğiyle ilgili devletimizin yapmış olduğu çalışmaları, heyecanımızı hiçbir zaman durduramazlar. Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı devlet olarak, millet olarak lanetledik. Şehitlerimize rahmet olsun."

7Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

Cenaze namazı kılındığı sırada fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi. Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

8ŞEHİT TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI KONUŞTU

ŞEHİT TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI KONUŞTU

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın yakınları, konuştu.Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

9Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz."Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

10OLAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK

"OLAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

11Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü 37 yaşındaydı. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zahide Güçlü Ekici'nin, TUSAŞ'ta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin imalatında aktif olarak görev aldığı öğrenildi. TUSAŞ'ta daha pek çok projede görev alan Ekici'nin, 2021'de lösemiye yakalanan ve şu anda 8 yaşında olan kızının hastalığı atlatmasında ona büyük destek verdiği, o süreçte kanser hastalarına da yardımcı olduğu öğrenildi.

12Kızı 2021de kansere yakalanmıştı

Kızı 2021'de kansere yakalanmıştı

Zahide Güçlü Ekici'nin oturduğu binanın önünde taziye alanı oluşturuldu. Türk bayrağı asılan binanın girişine ise Ekici'nin dün saldırı sırasında ayağında bulunan botları konuldu. Ekici ailesi binanın önünde taziyeleri kabul etti.Ekici'nin ailesine taziyede bulunan bir iş arkadaşı, `Kendisi lider mühendis olarak görev yapıyordu. Dün bize evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi sabah. Çok güzel giyinmişti, elbisesi ve topuklu ayakkabısı vardı. 'Eşi çiçek yolladı' diye haber gelince, hepimizden su siparişi aldı. Kızı 2021'de kansere yakalandı. Ama iyileşmişti, uzun bir tedavi süreci oldu. O süreçte yarım gün geliyordu. Sonra yeniden tam güne geçti. Kanserli çocuklara yardımcı oluyordu. Eskiden eşi de TUSAŞ'ta çalışıyordu, şimdi özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. 5 dakika geç gitseydi böyle olmayacaktı belki de. Olay olduğunda herkes birbirinden haber almaya çalışıyordu. Bir tek Zahide yoktu. Önce telefonu çalıyordu açmıyordu. Sonra araya araya kapatmışız telefonu, şarjı bitmiş. Zahide çok başarılı ve güçlü bir kadındı. Birlikte birçok projede yer aldık. GÖKBEY helikopterinin imalatında yer almıştı` dedi.

13Türkiye TUSAŞ şehitlerini uğurladı Nasıl kıydılar benim oğluma