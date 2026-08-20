Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

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Bir de göçle beraber buradan insanlar gittiği için bölgede hayvancılık yapan yok, hayvancılık çok yaygın olmadığı için bitki çok. Bitkiyi tüketen çok fazla hayvan olmadığı için Türkiye'nin birçok iline göre daha çok bitki ve çiçek vardır burada.