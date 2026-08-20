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Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

20.08.2026 - 20:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Bakir doğası ve zengin endemik florasıyla öne çıkan Tunceli'de bal sağım mesaisi başladı.

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Endemik bitki çeşitliliği, zengin florası ve sanayi kirliliğinden uzak bakir doğasıyla Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Tunceli'de bal sağım heyecanı başladı.

2Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

İlkbahar aylarında binbir çiçekle kaplı yüksek rakımlı bölgelere çıkan arıcılar, aylardır sürdürdükleri emeğin karşılığını almak için kovanların başına geçti.

3Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Vadilerinin eşsiz coğrafyasında üretilen bal, bölgenin yüksek polen değerine sahip yabani çiçekleriyle kendine has lezzetini kazanıyor.

4Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Zirai ilaçlamanın yapılmadığı ve kimyasal kalıntılardan tamamen uzak tutulan bölgelerde edilen ürünler, saflığı ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

5Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Sezonun başlamasıyla birlikte arıcılar, kovanlardan petekleri titizlikle toplayarak sağım merkezlerine taşımaya başladı.

6Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Özellikle coğrafi tescilli ürünleriyle öne çıkan kentte üreticiler, yüksek prolin değerine ve zengin aromaya sahip bu doğal şifa kaynağını tüketicilerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

7Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

"Böyle bir coğrafyada arılar binlerce farklı çiçekten bal yapıyorlar"

Nazımiye ilçesi Güzel Pınar Köyünde üreticilik yapan Hıdır Bulut, "Bu bölgede fabrika yok, fabrika dumanı yok, kara yolu yok dolayısıyla egzoz yok, hava kirliliği yok, doğası temiz.

8Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Bir de göçle beraber buradan insanlar gittiği için bölgede hayvancılık yapan yok, hayvancılık çok yaygın olmadığı için bitki çok. Bitkiyi tüketen çok fazla hayvan olmadığı için Türkiye'nin birçok iline göre daha çok bitki ve çiçek vardır burada.

9Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Dolayısıyla böyle bir coğrafyada arılar binlerce farklı çiçekten bal yapıyor. O yüzden bölgemizin balı çok kaliteli.

10Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı

Rakım da bin 500, fakat arkamızdaki dağın rakımı 2 bin - 2 bin 500'e kadar çıktığı için neredeyse Ağustos sonuna kadar arılar bu çiçeklerden faydalanıyor"