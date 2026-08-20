Tunceli'nin eşsiz doğasında binlerce çiçekten sofralara uzanan emek: Bal sağımı başladı
Bakir doğası ve zengin endemik florasıyla öne çıkan Tunceli'de bal sağım mesaisi başladı.
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Endemik bitki çeşitliliği, zengin florası ve sanayi kirliliğinden uzak bakir doğasıyla Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Tunceli'de bal sağım heyecanı başladı.
İlkbahar aylarında binbir çiçekle kaplı yüksek rakımlı bölgelere çıkan arıcılar, aylardır sürdürdükleri emeğin karşılığını almak için kovanların başına geçti.
Vadilerinin eşsiz coğrafyasında üretilen bal, bölgenin yüksek polen değerine sahip yabani çiçekleriyle kendine has lezzetini kazanıyor.
Zirai ilaçlamanın yapılmadığı ve kimyasal kalıntılardan tamamen uzak tutulan bölgelerde edilen ürünler, saflığı ve kalitesiyle dikkat çekiyor.
Sezonun başlamasıyla birlikte arıcılar, kovanlardan petekleri titizlikle toplayarak sağım merkezlerine taşımaya başladı.
Özellikle coğrafi tescilli ürünleriyle öne çıkan kentte üreticiler, yüksek prolin değerine ve zengin aromaya sahip bu doğal şifa kaynağını tüketicilerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.
"Böyle bir coğrafyada arılar binlerce farklı çiçekten bal yapıyorlar"
Nazımiye ilçesi Güzel Pınar Köyünde üreticilik yapan Hıdır Bulut, "Bu bölgede fabrika yok, fabrika dumanı yok, kara yolu yok dolayısıyla egzoz yok, hava kirliliği yok, doğası temiz.
Bir de göçle beraber buradan insanlar gittiği için bölgede hayvancılık yapan yok, hayvancılık çok yaygın olmadığı için bitki çok. Bitkiyi tüketen çok fazla hayvan olmadığı için Türkiye'nin birçok iline göre daha çok bitki ve çiçek vardır burada.
Dolayısıyla böyle bir coğrafyada arılar binlerce farklı çiçekten bal yapıyor. O yüzden bölgemizin balı çok kaliteli.
Rakım da bin 500, fakat arkamızdaki dağın rakımı 2 bin - 2 bin 500'e kadar çıktığı için neredeyse Ağustos sonuna kadar arılar bu çiçeklerden faydalanıyor"