• 04 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
Tuan Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Köpek ısırdı
'Deniz Yıldızı' dizisiyle tanınan oyuncu Tuan Tunalı sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı. Yanağından yaralanan oyuncu, hastanelik oldu.
• 04 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi.
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ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ
Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile yaz tatilinin tadını çıkarıyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını beklerken; çift, yollarını ayırmıştı.
Yana Mazonava, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek teşekkür etmişti. Ünlü oyuncu da eski aşkına; "Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın" şeklinde yanıt vermişti.
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