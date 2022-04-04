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MagazinTuan Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Köpek ısırdı
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• 04 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:

Tuan Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Köpek ısırdı

'Deniz Yıldızı' dizisiyle tanınan oyuncu Tuan Tunalı sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı. Yanağından yaralanan oyuncu, hastanelik oldu.

• 04 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
1Tuan Tunalı neredeyse gözünden oluyordu Köpek ısırdı
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Oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi.

2NAZARA GELDİK

"NAZARA GELDİK"

Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Tunalı, gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.

3Tuan Tunalı neredeyse gözünden oluyordu Köpek ısırdı

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de boşanmış, 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

4ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ

ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ

Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile yaz tatilinin tadını çıkarıyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını beklerken; çift, yollarını ayırmıştı.

Yana Mazonava, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek teşekkür etmişti. Ünlü oyuncu da eski aşkına; "Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın" şeklinde yanıt vermişti.

5GAZETECİYİ OYNAYACAK

GAZETECİYİ OYNAYACAK

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yeni projesinden bahseden Tuan Tunalı, "Bir proje için dans kursuna başladım. Yakında ekranlarda olacağım. Onun dışında Pakistanlılarla yeni bir sinema filmi çekme aşamasındayız. Orada bir gazeteciyi oynayacağım, güzel bir proje olacak" demişti.

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