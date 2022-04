Tuan Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Köpek ısırdı

ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ

Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile yaz tatilinin tadını çıkarıyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını beklerken; çift, yollarını ayırmıştı.



Yana Mazonava, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek teşekkür etmişti. Ünlü oyuncu da eski aşkına; "Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın" şeklinde yanıt vermişti.