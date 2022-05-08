Trezeguet Boey'in içinden geçti ünlü yorumcu isyan etti! 'İzlerken utandım'
Başakşehir - Galatasaray maçından sonra Domenec Torrent'in kadro tercihlerini, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Cicaldau'nun performanslarını eleştiren ünlü spor yazarları Trezeguet - Boey eşleşmesi hakkında ise 'İzlerken utandık' ifadelerini kullandı. İşte 0-0 sona eren 90 dakikanın ardından yansımalar...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray rakip sahada Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fernando Muslera'nın kalesinde devleştiği müsabaka golsüz sona erdi. 90 dakikayı değerlendiren spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın oyununu eleştirdi. İşte detaylar...
Emre Belözoğlu pas futbolunu iyi oynatan bir hoca. Neredeyse maçın üçte ikilik bölümünde Başakşehir çok rahat paslaştı, oyuna hakimdi, gol pozisyonlarına girdi, kalede Muslera devleşmese tabela çok farklı olurdu. Artık rakipleri sezon başından beri Galatasaray’ın oynadığı futbolu, daha doğrusu oynamadığı futbolu ezberlemiş. Berkan, Taylan, Cicaldau... Bu üçlü, Süper Lig’in en başarısız orta sahası.
Bir tek olumlu pas veremiyorlar. Bu çocuklara da kızmıyorum, koşup mücadele ediyorlar ama kaliteleri bu... Eskiden her futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyemezdi. Ama şimdi herkes giyebiliyor. Hatta şöyle diyeyim... 1. lig futbolcuları bile rahatlıkla bu formayı giyebilir. Çok iyi paralara transfer edilebilir! Yeni Galatasaray böyle. Bu futbolcular da forma şansı bulamazsa çöp olur. Böyle isimleri oynatacak yürekli bir teknik adam lazım takıma.
Sağ bekte Sacha Boey oynuyor, yaşı da 21... Boey kaliteli bir futbolcu olsa ve sık sık sakatlanmasaydı, Fransa Ligi’nden Türkiye’ye gelebilir miydi? İnanın utandım, karşısında Trezeguet oynuyor, Mısırlı futbolcu, Boey’in başını döndürdü. Çalımı atıyor, elini kolunu sallayarak rakibinin yanından geçiyor, Fransız sağ bek dönüp peşinden koşamıyor bile. Fazla konuşmak istemiyorum ama sezon başı yapılan transferlerin hiçbiri kulübe katkı sağlamadı. Sol bek Van Aaanholt... Rakibin Real Madrid değil...
Başakşehir ile oynuyorsun. Neden hücuma çıkmıyor, daha faydalı ve aktif olmuyorsun? Forvet için sözüm yok. Mostafa’ya da, Gomis’e de top atacak futbolcu yok. Yediği kadar bile gol atamayan bir Galatasaray var bu sezon. Başka daha ne konuşalım? Sonuçta Barış Alper maçın son dakikalarında oyuna alındı. Gol pozisyonuna da girdi. Ama karşılaşmanın genelinde Başakşehir oynadığı futbol, girdiği gol pozisyonlarıyla mücadelede galibiyeti daha çok isteyen taraftı."
Caicara birebirde Kerem’i iyi savundu. Başakşehir’in sağ beki işini iyi yaparken Galatasaray’ın sağ beki Boey, Trezeguet karşısında kariyerinin en karanlık gecelerinden birini geçirdi. neredeyse isabetli pas atamadan ilk 45 dakikayı geçiren Cicaldau tam bir hayalet gibiydi. Rumen orta saha böyleyken Berkan ile Taylan’ın uçtuğunu söyleyemeyiz.
Galatasaray adına kötü günler bitiyor demek zor, kongre 11 Haziran’da yapılacak. Tüm takımlar kadro planlamasını uygulamaya başlamışken Galatasaray 1 yıl geçmeden yine kongre kapılarında umut arayacak. Emre Belözoğlu’nun stoper yokluğunda U21 Milli Takımımız'ın oyuncusu Ravil Tagir yerine 2005 doğumlu Efe Arda’ya şans vermesi maçın en dikkat çeken hamlelerinden biriydi. Elbette Ravil’in, Efe’nin gerisinde kalmış olması da ayrı bir haber konusu olsa gerek."