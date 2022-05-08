Trezeguet Boey'in içinden geçti ünlü yorumcu isyan etti! 'İzlerken utandım'

Bir tek olumlu pas veremiyorlar. Bu çocuklara da kızmıyorum, koşup mücadele ediyorlar ama kaliteleri bu... Eskiden her futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyemezdi. Ama şimdi herkes giyebiliyor. Hatta şöyle diyeyim... 1. lig futbolcuları bile rahatlıkla bu formayı giyebilir. Çok iyi paralara transfer edilebilir! Yeni Galatasaray böyle. Bu futbolcular da forma şansı bulamazsa çöp olur. Böyle isimleri oynatacak yürekli bir teknik adam lazım takıma.