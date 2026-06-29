GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı
HaberlerGündem Haberleri Trafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı

Trafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı

29.06.2026 - 15:18Güncellenme Tarihi:

Beylikdüzü'nde trafikte bir sürücüyü rahatsız ederek, yakalanmamak için plakasını eğen motosikletli yakalandı. Motosikletliye, 320 bin TL para cezası kesilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

1Trafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı

Beylikdüzü'nde bir motosikletli trafikte otomobil sürücü rahatsız edip yakalanmamak için kendi plakasının görünmesi için eğdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışması üzerine şahıs yakalandı.

2Trafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı

Sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, okunmamasını veya farklı okunmasını sağlayacak şekilde plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 320 bin TL para cezası kesildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Trafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı

Araç 60 gün trafikten men edilerek sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü B.İ hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.