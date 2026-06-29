Trafiğe yakalanmamak için plakayı eğdi: 320 bin TL cezadan kurtulamadı

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Sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, okunmamasını veya farklı okunmasını sağlayacak şekilde plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 320 bin TL para cezası kesildi.