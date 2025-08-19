Trabzon'un Arsin ilçesinde ilginç girişim! İki arkadaş okudukları bölümle alakası olmayan bir işe yatırım yaptı

3

Alanımızda 12 adet açık, 8 adet kapalı konsept yer alıyor. Hem düğün hem de nişan gibi özel günleri olan çiftler için unutulmaz anılar biriktirebilecekleri çok özel bir ortam oluşturduk. 1,5 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan tesisimizde, aynı anda 10 çiftin çekimi yapılabiliyor. İnsanların şehir stresinden uzaklaşarak doğayla buluştuğu, hem dinlenip hem de mutlu anlarını fotoğrafladığı bir alan olması için bu konsepti tercih ettik" dedi.