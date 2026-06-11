Trabzon'un 4 ilçesinde ulaşım çilesi bitiyor: Baştan aşağı yenileniyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle kış şartlarından olumsuz etkilenen ve yoğun olarak kullanılan yüksek kesimlerdeki yol ağlarımızda geniş kapsamlı bir seferberlik başlattık. Hedefimiz, tarımsal faaliyetlerin, hayvancılığın ve yayla turizminin canlandığı bu dönemde, hiçbir vatandaşımızın ulaşım mağduriyeti yaşamamasıdır. Planladığımız etapları hızla tamamlayarak, Trabzon’un en uzak noktasındaki haneye dahi modern altyapı hizmetini ulaştırmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.