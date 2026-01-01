Trabzonlu öğretmen unutulmaya yüz tutmuş o sanatı yaşatmaya başladı: İpek üzerine işliyor!

8

Şehrin doğasının, yaptığı eserler için çıkış noktası olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Her bakış, her gözlem bir tabloya dönüşebiliyor. Kalple, gözle, beyinle bunları önce kağıda işliyorsun." diye konuştu.



Bu sanata ilgi duyanlara atölyesinde kurslar düzenlediğini aktaran Eroğlu, bugüne kadar dört sergi açtığını sözlerine ekledi.