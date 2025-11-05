Trabzonlu emektar usta, 60 yıldır el emeği ayakkabılar üretiyor! Meslek yok olmak üzere

4

"Elde yapılan zor bir iş, severek yapıyorum, mesleğimden şikayetçi değilim, yüz sene daha ömrüm olsa yine aynı işi yaparım. Bu ayakkabı isterse dünyanın bir ucuna gitsin, görünce benim ayakkabım olduğu anlarım. Trabzon'da 10 tane imalatçıyı getir yapsın, 10'unu da koy önüme benim ayakkabıyı bulurum."



Müşterilerden Salih Karadağ ise 40 yıldır ayakkabılarını Mustafa ustaya yaptırdığını söyledi.



Sandıkçı'nın yaptığı bir çift ayakkabıyı yaklaşık üç yıl giydiğini anlatan Karadağ, "Mükemmel bir üstat. Böyle üstatların değerini, kıymetini bilmek lazım." dedi.