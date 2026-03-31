Trabzon'daki açık hava cami görenlerin ilgisini çekiyor!

Yaylaya adını veren Kadir Ağa’nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya’nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor.Yaylanın etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz, Aktaş ve Ören gibi çok sayıda oba bulunuyor.Yayla tutkunları yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bu yaylaya çıkarken, doğa tutkunlarından Muhammet Uludüz yaylaya çıkarak dron ile karlı zirveleri görüntüledi. Kadırga Yaylası, civar obalar ve 25 yıl önce yapılan açık camiye ayrı bir güzellik katan ikiz minarelerin kar beyazı görüntüsü görenleri mest etti.