Trabzon'daki açık hava cami görenlerin ilgisini çekiyor!
Trabzon ile Gümüşhane sınırında yer alan Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırları içerisindeki Kadırga Yaylası’nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava cami karlı görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Yaz aylarında yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan ve denizden 2 bin 300 metre yüksekte olan Kadırga Yaylası’nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor. Bazı doğa tutkunları da kah kış aylarında karlı yolları aşarak kah bahar mevsiminin yaklaşması ile yayla yollarının açılmasını fırsat bilerek yaylanın yolunu tutuyor.
Kadırga Yaylası’nda 565 yıl önce Trabzon’u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa’yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve dünyada az sayıda örneği bulunan üzeri açık cami kar altındaki görüntüsü ile ilgi çekiyor.
Yaylaya adını veren Kadir Ağa’nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya’nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor.Yaylanın etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz, Aktaş ve Ören gibi çok sayıda oba bulunuyor.Yayla tutkunları yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bu yaylaya çıkarken, doğa tutkunlarından Muhammet Uludüz yaylaya çıkarak dron ile karlı zirveleri görüntüledi. Kadırga Yaylası, civar obalar ve 25 yıl önce yapılan açık camiye ayrı bir güzellik katan ikiz minarelerin kar beyazı görüntüsü görenleri mest etti.