Trabzon'da mağara içinde bulundu! 10 bin yıllık gizli hazine ortaya çıktı
Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan Koskarlı Mağarasında 2024 yılında tamamlanan bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan çakmak taşı ve obsidyen gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş aletler, Trabzon'un ilk meskunlarının 10 bin yıl önce yaşadığını ortaya koyarken, bu döneme ait kalıntılar Trabzon Müzesinde sergileniyor.
İHA
• 20 Haziran 2025 - 11:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Haziran 2025 - 11:09 • Son Güncelleme: