Trabzon'da kilosu 150 liraya düştü, tezgahlar doldu taştı!

3

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, Trabzon açıklarında imha edilen insansız deniz aracının balık avına etkisi olmadığını belirterek, “1 haftadır büyük balıklarla sıkıntı vardı ama inşallah bundan sonra hamsi eski bolluğuna devam edecek. Vatandaş da bekliyor, biz de umutluyuz. İnşallah sezon güzel devam edecek. Diğer balık çeşitleri de tezgahları süslüyor. Mezgit, barbun, tirsi, kırlangıç ve levrek var. Mevsiminin sürecine göre balıklar tezgahları süslüyor. Denizde milyonlarca deney yapılıyor. Hamsi kaçsa yine kaçardı. İnsansız deniz aracı balıkçıların ağına düşen bir mayındı onu da devlet birimleri aldı inceledi ve imha etti. ‘Bomba patladı, balıklar gitti’ denildi. Alakası olmayan bir durum. Aynı bölgede hamsi, istavrit ve mezgit avlanıyor. Balık, İspanya’dan başlar Rusya’ya gider. Bu bir döngüdür. Atom patlasa da bu balık döngüsü aynı seyreder. Bundan sonra hamsi daha da iri olacak. Bizler satacağız, vatandaşlar da tüketecek” diye konuştu.