Trabzon'da ilginç eylem: Dolandırıcıları viyadükte ifşa etti!

3

"Dikkat bu adam dolandırıcı" başlığının yer aldığı afişte, "Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar" ifadelerinin yanı sıra şirket sahibi kadının, eşinin ve onlara kefil olan kişinin isim ve cep telefon numaralarının yer aldığı görüldü. Söz konusu afişi kimin veya kimlerin astığı tespit edilemezken, polis ekipleri sabah afişi bulunduğu yerden kaldırdı.