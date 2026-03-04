Trabzon’da iftarın gözdesi hamsi ve istavrit oldu: Kilosu 100 TL!

5

Balıkçı Emin Avcı, tezgahlarda hamsi ve istavritin bol olduğunu belirterek, “Ramazan ayı güzel geçiyor. Çoğunlukla istavrit ve hamsi satılıyor. Fiyatlar da uygun. Balıktan ucuz bir şey yok. Hamsi ve istavrit böyle bollukla devam eder. Kilosu 100 lira. Buğulaması ve kızartması iftar menüsü için tercih edilebilir. Bazı vatandaşlar somon da alıyor” ifadelerini kullandı.